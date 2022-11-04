برعاية المرتضى.. افتتاح معرض "موطني طبيعتي " في خان الافرنج في صيدا غدا

يرعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد السبت 5 تشرين الثاني 2022 في خان الافرنج في صيدا، افتتاح معرض " موطني طبيعتي" الذي ينظمه محترف "Maison D'Art " تحت اشراف الفنانة فاطمة سامي وبالتعاون مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة.

Advertisement



ويشارك في المعرض نحو 120 تلميذا وتلميذة من عمر 3 سنوات ونصف وما فوق من تلامذة "Maison D'Art " بأكثر من مائة لوحة ورسم من وحي عنوان "موطني طبيعتي "وتعتمد في الرسومات تقنيتي "الكولاج" والـ"موزاييك ".



وتشير الفنانة سامي الى ان مواضيع لوحات ورسومات المعرض تتوزع بين الطبيعة والوطن ، وتقول "الرسالة التي نحاول دائما أن نواجهها من خلال هذا المعرض هي زرع حب الوطن والطبيعة في الجيل الجديد يعبر عنه كل تلميذ بطريقته بالريشة واللون والفكرة. واخترنا خان الافرنج كونه معلما اثريا وفيه جذور وانتماء والهدف ايضا ربط الأجيال بتاريخهم وتراثهم ".

المعرض يستمر حتى السادسة مساء اليوم نفسه ويتوج بتكريم التلامذة المشاركين ، ويتخلله أنشطة ترفيهية واشغال يدوية يقوم بها الأطفال.

ويقام على هامشه حفل توقيع كتاب رسومات للطفلة المبدعة يونا تنوخي (7 سنوات ) وهو الأول لها".