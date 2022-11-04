الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين 37400 و37500 ليرة لبنانية.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الجمعة ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانية.