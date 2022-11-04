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لبنان

الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
04-11-2022 | 10:40
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الجمعة ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانية.
 
 
بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين 37400 و37500 ليرة لبنانية.
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