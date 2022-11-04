مولوي: يبقى الطائف ركيزة أساسية للكيان اللبناني

غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "ويبقى الطائف ركيزة أساسية للكيان اللبناني ومحطة نعيشها بقناعة تامة لتعزيز الشرعية".

واضاف: "نتمسكُ به فهو يمثل الإرادة اللبنانية الجامعة في ظل الرعاية العربية وفي وجه المغامرات التي تحاول خائبة كسر ميثاقيته".

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وتابع: "ملتزمون دائما بطائف العروبة ونهائية الكيان اللبناني".

الى ذلك استقبل مولوي في مكتبه اليوم، وفد "الجبهة السيادية لأجل لبنان"، وبحث معه آخر التطورات العامة على الساحة اللبنانية.







وبعد اللقاء، اوضح رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل شمعون ان "الزيارة هي لشكر مولوي وتهنئته على صلابة موقفه اتجاه كل مراسيم التجنيس التي طرحت". وبعد اللقاء، اوضح رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل شمعون ان "الزيارة هي لشكر مولوي وتهنئته على صلابة موقفه اتجاه كل مراسيم التجنيس التي طرحت".

ورأى ان "لبنان قائم على التوازن المسيحي الاسلامي ويجب الا يكون هناك من خلل تحت اي حجة، لا تجنيس ولا غير ذلك. هنأنا معالي الوزير على موقفه الشجاع لانه موقف تصدى للمحاولات التي كانت تطرح من خلال الدولة"، مضيفا: "نتمنى ان يطوى ملف التجنيس نهائيا، لاننا علمنا جيدا ما حل خلال عمليات التجنيس السابقة والتي اوجدت خللا كبيرا بالتوازن الاجتماعي".

وشدد على ان "الجنسية اللبنانية يجب الا تعطى الا لمن يستحقها وبقدر عطائهم وتضحياتهم للبنان".





بدوره، تناول رئيس حركة "التغيير" ايلي محفوض ما حصل في حلقة "صار الوقت" على محطة MTV، فأشار الى ان "الاجهزة الامنية على علم بالمجموعات المشاركة في الحلقة"، مثنيا على "دور وزير الداخلية الذي احبط مؤامرة كادت ان تشعل حربا جديدة في لبنان".

وتوجه الى الرئيس ميشال عون بالقول: "جزء من تاريخك صنعته الـMTV التي كانت تتحدى الاحتلال السوري وتستضيفك على شاشتها وتذيع احاديثك ومواقفك دوما، واقفلت بسبب المواقف السيادية".

وقال: "الرئيس عون مطالب من مكان اقامته الجديدة، بالاعتذار من اللبنانيين اولا، ومن محطة الـMTV ثانيا، ومن العاملين الصحافيين والمندوبين الذين تعرضوا للاعتداءات الجسدية ثالثا".

وناشد محفوض الرئيس نجيب ميقاتي الذي "يكمل الشرعية في لبنان، التمسك بهذه الشرعية المتمثلة به وبحكومته على عكس ما لحظه المرسوم الذي اصدره الرئيس السابق".

وعن موضوع التجنيس، قال: "كان رقما مرعبا لن أتحدث عنه، كما وان مراسيم عفو صدرت عن تجار مخدرات خربوا العلاقات مع الدول الشقيقة، وأحد المشمولين بالعفو شقيقه مات في سوريا وهو يقتل الشعب السوري".





ثم استقبل مولوي النائب هاغوب ترزيان، وبحث معه شؤونا تخص مدينة بيروت.





والتقى سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك، وعرض معه العلاقات وشؤونا ذات اهتمام مشترك.