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لبنان

الأبيض تسلّم هبة لدعم وزارة الصحّة في مواجهة الكوليرا

Lebanon 24
04-11-2022 | 11:31
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 استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في الوزارة، وفدا من نقابة مصانع الادوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم، لتقديم هبة عينية تبلغ قيمتها حوالي المليارين ليرة، لدعم وزارة الصحة في جهودها المبذولة للاستجابة لوباء الكوليرا وكمساهمة منها للتخفيف من معاناة المواطن اللبناني في هذه المرحلة، وهي كناية عن أمصال ومستلزمات طبية ومضادات حيوية وأدوية لمعالجة الإسهال ولتقوية المناعة ولتخفيض الحرارة.
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وأشارت أبي كرم الى أن "هذه الهبة هي مساهمة متواضعة من النقابة للتخفيف من معاناة المواطن في هذه المرحلة".

من جهته، أعرب الابيض عن تقديره لهذه الهبة، وقال: "في ظل هذه الازمة برهنت الصناعة الدوائية في لبنان عن قدرتها على تأمين الادوية ذات الجودة العالية  للمواطن وبأسعار تتلاءم مع قدرته الشرائية، وهي تستحق منا كل الثقة والاستمرارية في الدعم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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