تدابير سير وتحويلات اليوم وغداً في محيط قصر الأونيسكو

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:



"يُنظَّم في قصر الأونيسكو – بيروت، عند الساعة 10:00 تاريخ الغد 5-11-2022، احتفالٌ بمناسبة الذكرى الثالثة الثلاثين لإبرام وثيقة الوفاق الوطني "اتّفاق الطّائف"، بدعوة من سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان.

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لذلك، سيتم إخلاء شارع الأونيسكو – سلام من السيّارات ومنع إيقافها على جانبي الطريق، اعتباراً من تاريخ اليوم 4-11- 2022 ولحين انتهاء الاحتفال، بتاريخ الغدّ.



كذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 8:00 من تاريخ الاحتفال وحتى الانتهاء، اتّخاذ الإجراءات التّالية:



- تحويل السّير من تقاطع الإونيسكو – سلام بإتجاه كورنيش المزرعة والسّماح فقط للمدعوّين من التّوجّه نزولاً بإتجاه قصر الأونيسكو.