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لبنان

خبرٌ سار عن سحُوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل يومياً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-11-2022 | 12:49
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بدأ العديدُ من المصارف مؤخراً بإتاحة سحوبات الدّولار وفق التعميم 161 من الصرافات الآليّة على مدى 24 ساعة يومياً.
وقالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ هذا الإجراء بات يُعتمدُ بشكل دائمٍ اعتباراً من الأسبوعين الماضيين بشكل دائم، موضحةً أنّ مختلف الصرافات الآلية ستكونُ مزوّدة بالدولار النقدي لتلبية حاجات الزبائن على مدار 24 ساعة.
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وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة تؤدي إلى تخفيف الازدحام بشكلٍ كبير، وتتيح للمواطنين سحب أموالهم في أيّ وقت كان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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