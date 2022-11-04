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لبنان

سرقة من العيار الثقيل في عكّار.. هذا ما جرى

Lebanon 24
04-11-2022 | 13:02
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أقدَم مُسلَّحون على سرقة محطة المصري لتعبئة الغاز في محلّة قبة بشمرا - عكار.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد تمكّن السارقون من الاستيلاء على مبلغ قدّر بحوالي 150 مليون ليرة لبنانيّة قبل فرارهم إلى جهةٍ مجهولة.
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