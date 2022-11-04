المولوي: اتفاق الطائف ركيزة أساسية في لبنان

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ولفت مولوي إلى أنّه "في هذه الظروف الحسّاسة التي يمرّ بها لبنان لا بد من إعادة التمسك بالطائف، الذي يمثل الإرادة اللبنانية الجامعة في ظلّ الرعاية العربية لشؤون هذا البلد ودعمه المستمرّ للخروج من أزماته المُتتالية".وإذ يُشير مولوي إلى أنّه "قد يكون هناك من يدأب على محاولة حرف لبنان عن محيطه العربي الطبيعي والقفز فوق دستوره إلى مغامرات لا تُشبه أهله"، يشدد في المقابل على أنّ "تلك المغامرات التي تحاول خائبةً بثّ الحقد وتكريس الفرقة والإنقسام وكسر ميثاقيّة الطائف، طائف العروبة ونهائية الكيان، لن تجدَ لها سبيلاً في نفوس الصادقين ولا محلّاً في دستور لبنان، هي مغامرات الفراغ وستسقط حتماً في الفراغ".