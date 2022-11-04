جثة في الحدت.. المشهدُ مؤلم جداً ومعلومات تكشف صاحبها

عُثر، اليوم الجمعة، على جثّة الشاب "ر.ز." مُصاباً بطلقٍ ناريّ من سلاح صيد عُثر بجانبهِ في أحد الاحراج في الحدت.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في بيروت، فإنّ الشاب الذي عثر على جثته كان يعاني من اضطرابات نفسية.