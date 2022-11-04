بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم على تسعيرته التي تتراوح ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



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