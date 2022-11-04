Advertisement

لبنان

مأساة انفجار المرفأ مستمرة.. جريحٌ ينضمّ إلى قافلة الشهداء!

Lebanon 24
04-11-2022 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1007570-638031917690037768.jpg
Doc-P-1007570-638031917690037768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" وقفته الشهرية، أمام بوابة الشهداء، رقم 3 – المرفأ.

وألقى المتحدث باسم التجمع ابراهيم حطيط كلمة دعا فيها أهالي الشهداء إلى "التمتع بالمزيد من الوعي وعدم الانجرار خلف بعض وسائل الاعلام المسمومة والجهات المشبوهة التي تعمل على إحداث مزيد من الشرذمة والانقسام بين أهالي الشهداء".
Advertisement
 
وأعلن حطيط "استشهاد جريحٍ جديد من جرحى انفجار مرفأ بيروت، وهو شهيد الدفاع المدني عبد الرحمن بشيناتي"، مشيراً إلى أنّ "الأخير عانى كما الكثير من جرحى الانفجار من إهمال الدولة وعدم قيامها بواجباتها تجاهه حتى أسلم الروح من جراء مضاعفات أصابته، تاركا خلفه ثلاثة أطفال أيتام".
وأضاف حطيط: "أما في خصوص موقوفي انفجار المرفأ المعتقلين تعسفا، نكرر موقفنا الواضح، فنحن كأولياء دم نمتلك الوثائق والمراسلات التي تخلي مسؤولية الإداريين الذين راسلوا قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف وهيئة القضايا في وزارة العدل، حيث وتم ابلاغهم بخطورة المواد الموجودة في العنبر رقم 12. وهنا، تقع المسؤولية على كاهل المذكورين، إضافة إلى عدد من القضاة الآخرين، كما قيادة الجيش بالتفصيل الذي سبق وتطرقنا إليه مرات عدة".

وختم: "لا يتوهمن أحد، أننا كأهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، سنبقى مكتوفي الأيدي أمام تجميد التحقيق، كما هو الأمر الراهن في مسألة قانون مساواة الجرحى بجرحى الجيش. ترقبوا منا تحركا صاعقا نشل به حركة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بأي وقت من الأوقات ما لم نلمس تجاوبا قريبا، وأنتم تعرفون أننا إذا قلنا فعلنا، وأعذر من أنذر".
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2022-11-04
17:56 | 2022-11-04
17:42 | 2022-11-04
17:18 | 2022-11-04
16:51 | 2022-11-04
16:15 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website