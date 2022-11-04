هل انقطع الانترنت في لبنان؟

كشفت معلومات "لبنان24" عن ورود شكاوى من عدد كبير من المواطنين، تفيد بتردّي خدمات الانترنت، مساء اليوم، في مختلف المناطق اللبنانية.

وأشارَت المعطيات إلى أن الكثير من المُستخدمين في مناطق الجنوب وبيروت والمتن، واجهوا صعوباتٍ في استخدام شبكة الانترنت من دون معرفة السّبب.

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من جهتها، قالت مصادر في شركة "أوجيرو" لـ"لبنان24" أنه لم يتم مؤخراً تسجيل أيّ عطلٍ في السنترلات الخاصة بالإنترنت، موضحة أنّ الشبكة تعمل بشكلٍ طبيعي ولا انقطاع للانترنت في لبنان.

بدوره ، قال أحد موزّعي الانترنت لـ"لبنان24" إنه "جرى تسجيل ضغط على بعض المحطات التي تُقدم خدمات الانترنت للمواطنين"، موضحاً أن "تردي الشبكة برز بشدة مساء اليوم إلا أن الأمور عادت وانتظمت مُجدداً".