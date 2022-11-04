في سماء بيروت وبعبدا.. هذا ما حصل اليوم

أعلن الجيش، اليوم الجمعة، أنّ 4 طائرات حربيّة تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية، اليوم، من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى حامات"، موضحاً أن "تلك الطائرات نفذت طيراناً دائرياً فوق كل المناطق اللبنانية، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 11.10 من فوق البحر غرب مدينة بيروت".

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وبحسب الجيش، فإنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة وصولاً إلى مدينة بيروت، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا، وعاليه ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 14.55 من فوق البحر غرب بلدة الدامور".

وأشار الجيش إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".