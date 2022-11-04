إصابات "الكوليرا" في لبنان إلى ازدياد.. كم بلغت؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 اصابات جديدة بوباء "الكوليرا" رفعت العدد التراكمي إلى 416 حالة.

وبحسب الوزارة، فإنه لم يتم تسجيل أيّ حالة وفاة جديدة، موضحة أن العدد التراكمي للوفيات يبلغ 18 حالة.