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لبنان

إصابات "الكوليرا" في لبنان إلى ازدياد.. كم بلغت؟

Lebanon 24
04-11-2022 | 16:02
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 اصابات جديدة بوباء "الكوليرا" رفعت العدد التراكمي إلى 416 حالة.
 
وبحسب الوزارة، فإنه لم يتم تسجيل أيّ حالة وفاة جديدة، موضحة أن العدد التراكمي للوفيات يبلغ 18 حالة.
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