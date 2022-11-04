دولة عربيّة تضبط شحنة مخدرات مصدرها لبنان.. هكذا تمّ تهريبها

أعلنت الشرطة المغربية، اليوم الجمعة، أنها أجهضت في ميناء طنجة شمال المملكة عملية تهريب دولية لأكثر من مليوني حبة من مخدر الكبتاغون، كانت على متن باخرة قادمة من لبنان باتجاه ميناء في غرب إفريقيا.

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وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنها تمكنت من "إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع كبتاغون". وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنها تمكنت من "إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع كبتاغون".

وبحسب المديرية، فإن هذه الشحنة ضُبطت داخل حاوية بضائع كانت على متن باخرة تحمل علم دولة أوروبية، "انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان وتوجهت صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا"، لم يتم تحديدها.



وعلى الفور، فتحت السلطات المغربية تحقيقاًً للكشف عن كافة المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية، فيما لم يُعلن بعد عن توقيف مشتبه بهم.