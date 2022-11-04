صوتٌ قوي يهزّ بيروت.. ما القصّة؟

أفادت المعلومات عن سماع دويّ قوي، مساء اليوم، في العاصمة بيروت، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والبلبلة في صفوف الكثير من المُواطنين.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تبين أن الصوت ناجمٌ عن انفجار إطار شاحنة على جادة شارل الحلو.