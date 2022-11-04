Advertisement

لبنان

صوتٌ قوي يهزّ بيروت.. ما القصّة؟

Lebanon 24
04-11-2022 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1007586-638031996354970540.jpg
Doc-P-1007586-638031996354970540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات عن سماع دويّ قوي، مساء اليوم، في العاصمة بيروت، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والبلبلة في صفوف الكثير من المُواطنين.
 
وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تبين أن الصوت ناجمٌ عن انفجار إطار شاحنة على جادة شارل الحلو.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
عون للأمينة العامة للفرنكوفونية: اعتماد بيروت مقراً دليل آخر على ثقة العالم بلبنان
lebanon 24
05/11/2022 00:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: من يحمي حاكم مصرف لبنان ومن هو شريكه؟ لقد أوقفوا التحقيق الجنائي في ما خص انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
05/11/2022 00:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "مياه بيروت وجبل لبنان".. ماذا كشفت آخر الفحوص عن سلامتها؟
lebanon 24
05/11/2022 00:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا ألغيت.. ماذا قالت دمشق لبيروت؟
lebanon 24
05/11/2022 00:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2022-11-04
17:56 | 2022-11-04
17:42 | 2022-11-04
17:18 | 2022-11-04
16:15 | 2022-11-04
16:02 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website