Advertisement

لبنان

كلامٌ أميركي.. ماذا كُشِف عن وضع لبنان في الفترة المُقبلة؟

Lebanon 24
04-11-2022 | 17:18
A-
A+
Doc-P-1007588-638032010707425915.jpg
Doc-P-1007588-638032010707425915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت مُساعدة وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف أنّ "الوضع في لبنان قد يزدادُ سوءاً مع فراغٍ غير مسبوق في السلطة". 

Advertisement
ويأتي كلام ليف بعد مرور أيامٍ قليلة على تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركية نيد برايس، إذ دعا البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديدٍ بأسرع وقتٍ مُمكن. 

وأكد برايس أن "لبنان بحاجة إلى الحكومة التي يمكنها بسرعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة والتي طال انتظارها"، داعياً "قادة لبنان إلى اختيار رئيس على استعداد لوضع مصالح البلد أولاً وقادر على تنفيذ تلك الإصلاحات التي طال انتظارها".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2022-11-04
17:56 | 2022-11-04
17:42 | 2022-11-04
16:51 | 2022-11-04
16:15 | 2022-11-04
16:02 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website