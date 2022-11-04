كلامٌ أميركي.. ماذا كُشِف عن وضع لبنان في الفترة المُقبلة؟

رأت مُساعدة وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف أنّ "الوضع في لبنان قد يزدادُ سوءاً مع فراغٍ غير مسبوق في السلطة".



Advertisement ويأتي كلام ليف بعد مرور أيامٍ قليلة على تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركية نيد برايس، إذ دعا البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديدٍ بأسرع وقتٍ مُمكن. ويأتي كلام ليف بعد مرور أيامٍ قليلة على تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركية نيد برايس، إذ دعا البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديدٍ بأسرع وقتٍ مُمكن.