كلامٌ أميركي.. ماذا كُشِف عن وضع لبنان في الفترة المُقبلة؟

رأت مُساعدة وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف أنّ "الوضع في لبنان قد يزدادُ سوءاً مع فراغٍ غير مسبوق في السلطة".
ويأتي كلام ليف بعد مرور أيامٍ قليلة على تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركية نيد برايس، إذ دعا البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديدٍ بأسرع وقتٍ مُمكن.
وأكد برايس أن "لبنان بحاجة إلى الحكومة التي يمكنها بسرعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة والتي طال انتظارها"، داعياً "قادة لبنان إلى اختيار رئيس على استعداد لوضع مصالح البلد أولاً وقادر على تنفيذ تلك الإصلاحات التي طال انتظارها".