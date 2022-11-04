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لبنان
الفرزلي لـ"الأنباء" الكويتية: نتمسّك بالطائف الذي حاول عون تدميره بشكل ممنهج
Lebanon 24
04-11-2022
|
18:00
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شدّد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي على التمسّك باتفاق الطائف، مؤكداً أن "هذا الاتفاق هو مصدر وفاقي، ويشكل استقرارا كبيرا للبنان".
ودعا إلى الدفاع عنه والحفاظ عليه، ومنع كل المحاولات التي تهدف إلى النيل منه، لاسيما تلك المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الفترة الأخيرة، بهدف تدمير هذا الاتفاق تدميرا ممنهجا، لكي يزول من عقول اللبنانيين، مذكراً بالبيان الثلاثي المشترك، الذي صدر عن وزراء خارجية أميركا والمملكة العربية السعودية وفرنسا مؤخرا، والذي يؤكد على الطائف جملة وتفصيلا.
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وقال الفرزلي في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "إن الوضع في لبنان يتحدث عن نفسه، شغور رئاسي، حكومة تسلمت مقامه، وتقوم بتصريف الأعمال، ولكن هذا لا يكفي في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة والسياسية المتلبدة، فنحن بحاجة إلى رئيس جمهورية، لأنه رمز وحدة الوطن واستقراره".
وأشار الى ضرورة أن يكون الرئيس وفاقياً، إذ يجب التوافق حول الأفكار والبرنامج، وليس حول الشخص، وأي شخص قادر على تنفيذ هذا البرنامج يصبح وفاقياً.
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