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لبنان
تدقيق
Lebanon 24
04-11-2022
|
19:11
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تدقق جهات لبنانية ودولية بأسماء الأشخاص المعفو عنهم بموجب مراسيم عفو خاص رئاسية، لجهة أسباب العقوبة، وطبيعة الأفعال المنسوبة لهؤلاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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