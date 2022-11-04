تدقق جهات لبنانية ودولية بأسماء الأشخاص المعفو عنهم بموجب مراسيم عفو خاص رئاسية، لجهة أسباب العقوبة، وطبيعة الأفعال المنسوبة لهؤلاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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