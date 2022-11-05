23
o
بيروت
27
o
طرابلس
9
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل زعزعة الاستقرار الأمني لقطع الطريق على الاستحقاق الرئاسي؟
Lebanon 24
05-11-2022
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في" الديار": وبفعل ما يتسرّب من معلومات من العائدين من عواصم غربية لها صلة بالشأن اللبناني، وتحديداً باريس، فإنهم لم يلمسوا أي جدية أو تسوية قريبة، لذلك، فإن الوقت الضائع الحالي يترجم عبر تصفية الحسابات الداخلية، وعليه، فإن ظهور بعض الفيديوهات والصور لمجموعات مسلّحة، إنما تزامن مع انتهاء ولاية عون، وكأنه رسالةً واضحة للطرف الآخر، بأننا قادرون على قلب الطاولة ونحن الأقوى، وهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى إطالة أمد الفراغ، وزجّ البلد في منزلقات أمنية وأحداث وفتن متنقلة، الأمر الذي سيلمسه من يواكب ويتابع ما يجري من كبار المسؤولين، وهو ما تتحدث عنه مرجعية سياسية بارزة في مجالسها، إذ تتخوّف من أن يذهب لبنان "فَرق عِملة" في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والخفّة التي يتعاطى بها البعض من أحزاب وتيارات سياسية وكتل نيابية، قائلاً أمام زواره أن كل يوم فراغ رئاسي، سيكبّد لبنان خسائر كارثية على المستوى الاقتصادي، فيما القلق الأكبر يبقى قائماً من استغلال هذا الفراغ، لخلق صراعات سياسية وأمنية وطائفية، ولهذه الغاية فهو يعتقد أن لا مناص من تسوية بين جميع المكوّنات الداخلية، وإلاّ، فإن حقبة الثمانينات ستعود لتفرض نفسها، ولو بأشكال مختلفة، بدليل ما جرى أخيراً في بعض المناسبات الإعلامية، إنما هو نموذج واضح لهذه التجربة الماضية والمتجدّدة اليوم، حيث "لن تسلم الجرة دائماً".
Advertisement
وإزاء هذه الأوضاع المتفلّتة والهواجس من حصول أحداث أمنية، فإن البعض من كبار السياسيين، يؤكد أن مسار التسوية انطلق من خلال لقاءات في الداخل والخارج عبر بعض القنوات الديبلوماسية وسفراء معتمدين في لبنان، وأيضاً ذلك ما لمسه محيطون ببكركي من خلال لقاء البطريرك بشارة الراعي بالبابا فرنسيس الأول، الذي وضعه في صورة اللقاء الأخير الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ كان للبنان الحيّز الأساسي من المباحثات التي جرت بينهما، بحيث حضّ قداسة البابا الرئيس الفرنسي، على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان نظراً لما تملكه فرنسا من خبرة وعلاقات طيبة مع المسؤولين اللبنانيين والغربيين حفاظاً على المسيحيين ووحدة التعايش الإسلامي ـ المسيحي في هذا البلد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة من كهرباء لبنان.. هذا ما ينتظرنا الشهر المقبل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة من كهرباء لبنان.. هذا ما ينتظرنا الشهر المقبل
04:15 | 2022-11-04
04/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن سحُوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل يومياً
Lebanon 24
خبرٌ سار عن سحُوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل يومياً
12:49 | 2022-11-04
04/11/2022 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر سقوطٍ لباسيل.. هذا "تكتيكهُ" الجديد
Lebanon 24
آخر سقوطٍ لباسيل.. هذا "تكتيكهُ" الجديد
07:00 | 2022-11-04
04/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة علنيّة.. هكذا ردّ قائد الجيش على باسيل
Lebanon 24
رسالة علنيّة.. هكذا ردّ قائد الجيش على باسيل
05:15 | 2022-11-04
04/11/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
10:40 | 2022-11-04
04/11/2022 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:15 | 2022-11-05
مشاريع انمائية لحزب عريق"على مساحة الوطن"
03:00 | 2022-11-05
هذه هي رسالة عون لمثيري الفتن
02:53 | 2022-11-05
بعد تداول أخبار عن بيع "الترابة" في السوق الموازية باسعار خيالية... هذا ما اوضحه وزير الصناعة
02:49 | 2022-11-05
الرّاعي من البحرين: المسؤولون هدموا دعوة لبنان التاريخيّة
02:45 | 2022-11-05
لا صور رسمية لعون
02:30 | 2022-11-05
هل بات مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مهدداً؟
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
05/11/2022 09:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
05/11/2022 09:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
05/11/2022 09:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact