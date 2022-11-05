هوكشتين: الاتفاق باق مع نتنياهو





تبلّغ مسؤولون لبنانيون كان لهم دور بارز في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة رسالة من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بأن الاتفاق لن يتأثر بفوز أحزاب اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، وأكد الوسيط الأميركي أن الضمانة الرئيسية للاتفاق في إسرائيل تأتي من جانب الجيش وجهاز الأمن القومي وكل الأجهزة الأمنية المعنية بالصراع مع حزب الله.( الاخبار)

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