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لبنان

حادثة الMTV : إشكال عابر أم مخطط مدروس؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2022 | 02:00
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هل يشكل ما حصل داخل محطة الMTV  التلفزيونية الخميس الفائت بداية منحى جديد على الساحة اللبنانية أم أنه مجرد حادث عابر؟
المعطيات المتوافرة حتى الان تشير الى احتقان واضح ل" التيار الوطني الحر"تفجر داخل الاستديو وخارجه ،فجوبه بردة فعل قاسية من القيمين على المحطة. وبانتظار ان يصدر " التيار" روايته الرسمية لما حصل ، بعيدا عن "اللغة السوقية والشتائم" التي باتت ميزة مناصريه وجيشه الالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، فان التحرك السريع للجيش والقوى الامنية جنّب البلد"قطوعا" خطيرا كان سيتسبب بتداعيات على الارض على غرار ما حصل في أكثر من منطقة.
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لكن  السؤال الاساسي المطروح  هل فعلا اطلق" التيار" جهازه الميليشياوي الخاص وباشر  بتنفيذ مخطط التوتير المتنقل في أكثر من منطقة ، كما يقول اخصامه ، خصوصا وان مواقف قيادييه لم تخف التهديدات بالويل وعظائم الامور ، بعد نهاية "العهد البرتقالي"؟
والسؤال الاخطر ، هل ستكون المناطق المنتمية باغلبيتها  حزبيا الى الاحزاب المسيحية ساحة المواجهة والكباش؟  وهل يمكن تخيل ما كان سحصل مثلا لو كان في استديو ال" ام .تي.في"ليلتها مناصرون لسائر الاحزاب المسيحية؟ 
المرحلة المقبلة حافلة على ما يبدو بالتحديات ولكن تبقى الانظار متجهة نحو الجيش الساهر على الامن بالتعاون مع قوى الامن كافة، على امل ان تعي القيادات السياسية ان تجييش المناصرين لن يكون الحل لاي خلاف.

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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