"التيار" يرسل رسائل ايجابية للحزب

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بدا واضحا تعمّد"التيار الوطني الحر" توجيه رسائل بالغة الايجابية لحزب الله في الايام الماضية للايحاء بأن العلاقة بين الطرفين تعود تدريجيا لمستوى التقارب القديم قبل التوتر الذي سيطر عليها في الاشهر الماضية.وبحسب مصادر مطلعة" فإن التيار يرغب بالمحافظة على تحالفه مع "حزب الله" حتى لو ابتعد الحزب عنه في قضايا مرتبطة برئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد جرت مراجعة جدية داخل " قيادة التيار"،كما ألمح الرئيس ميشال عون الى انه يتفهم موقف الحزب من بري من دون ان يبرره".وتشير المصادر" الى ان هناك توجها لاعادة التقارب بين القواعد الشعبية وعدم تشتيتها بالعناوين السياسية المتناقضة، وهذا ما يظهر من خلال خطاب رئيس "التيار "جبران باسيل وعدد من قيادييه.