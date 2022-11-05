Advertisement

لبنان

"التيار" يرسل رسائل ايجابية للحزب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-11-2022 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1007648-638032330287088100.jpg
Doc-P-1007648-638032330287088100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بدا  واضحا تعمّد"التيار الوطني الحر" توجيه رسائل بالغة الايجابية لحزب الله في الايام الماضية للايحاء بأن العلاقة بين الطرفين تعود تدريجيا لمستوى التقارب القديم قبل التوتر الذي سيطر عليها في الاشهر الماضية.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة" فإن التيار يرغب بالمحافظة على تحالفه مع "حزب الله" حتى لو ابتعد الحزب عنه في قضايا مرتبطة برئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد جرت مراجعة جدية داخل " قيادة التيار"،كما ألمح الرئيس ميشال عون الى انه يتفهم موقف الحزب من بري من دون ان يبرره".
وتشير  المصادر" الى ان هناك توجها لاعادة التقارب بين  القواعد الشعبية وعدم تشتيتها بالعناوين السياسية المتناقضة، وهذا ما يظهر من خلال خطاب رئيس "التيار "جبران باسيل وعدد من قيادييه.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2022-11-05
03:00 | 2022-11-05
02:53 | 2022-11-05
02:49 | 2022-11-05
02:45 | 2022-11-05
02:30 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website