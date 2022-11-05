لا صور رسمية لعون

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أفاد تقرير أمني" أن صور رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون أُزيلت جميعها من المقرات الرسمية" ولفت "الى أنها أسرع عملية إزالة صور لرئيس، خاصةً في البلديات الشمالية وفي الوزارات والإدارات التي عانت من تصرفات المعنيين المحسوبين على العهد العوني".ولفت التقرير" الى أن بعض الدوائر الرسمية لم ينتظر الى صباح الاول من تشرين الثاني لازالة الصور، فتمت العملية في نهاية الدوام الرسمي يوم الإثنين الفائت ، وهو اليوم الاخير من العهد ، في انتظار انتخاب رئيس جديد.