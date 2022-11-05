Advertisement

لبنان

مشاريع انمائية لحزب عريق "على مساحة الوطن"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-11-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1007661-638032357974724178.jpg
Doc-P-1007661-638032357974724178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجتهد "ندوة المهندسين" في حزب عريق يمتلك عقارات على إمتداد الوطن في اجراء دراسات لتنفيذ مشاريع إنمائية.
وفي هذا السياق علم "لبنان ٢٤ "أن هناك دراسات حول إنشاء محطة طاقة شمسية وهوائية كهربائية ضخمة على عقار ساحلي شمالي تتعدى مساحته آلاف الأمتار ، ومن المفترض ، إذا نجح المشروع،  أن ينتج حوالى ١٠ ميغاواط تستفيد منه القرى المجاورة".
Advertisement
وبحسب المعنيين فان هذا المشروع  الدي بدأت خطواته العملية لن يكون يتيماً بل سيكون نموذجا سيعمم من قبل الحزب في مناطق مختلفة .

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-11-05
03:00 | 2022-11-05
10:45 | 2022-11-05
10:41 | 2022-11-05
09:46 | 2022-11-05
09:32 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website