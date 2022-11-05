مشاريع انمائية لحزب عريق "على مساحة الوطن"

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تجتهد "ندوة المهندسين" في حزب عريق يمتلك عقارات على إمتداد الوطن في اجراء دراسات لتنفيذ مشاريع إنمائية.وفي هذا السياق علم "لبنان ٢٤ "أن هناك دراسات حول إنشاء محطة طاقة شمسية وهوائية كهربائية ضخمة على عقار ساحلي شمالي تتعدى مساحته آلاف الأمتار ، ومن المفترض ، إذا نجح المشروع، أن ينتج حوالى ١٠ ميغاواط تستفيد منه القرى المجاورة".وبحسب المعنيين فان هذا المشروع الدي بدأت خطواته العملية لن يكون يتيماً بل سيكون نموذجا سيعمم من قبل الحزب في مناطق مختلفة .