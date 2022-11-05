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لبنان

عبدالله: لإعطاء الأولوية للدواء المصنّع في لبنان

Lebanon 24
05-11-2022 | 03:41
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غرّد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إن المساهمة المادية للصناعة الدوائية الوطنية، في دعم جهود وزارة الصحة العامة في مواجهة وباء الكوليرا، هي في رمزيتها لا في قيمتها، تأكيد على صوابية توجهاتنا في إعطاء الأولوية للدواء المصنع في لبنان، في المؤسسات والصناديق الضامنة كافة، عملا بمفاعيل القانون الذي أقره المجلس النيابي".
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