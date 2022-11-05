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لبنان

جعجع بحث مع مسؤولين هنغاريين آخر التطورات السياسيّة

Lebanon 24
05-11-2022 | 04:11
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وزير الدولة لشؤون المسيحيين المضطهدين ومدير برنامج المساعدات الهنغارية تريستان ازبيج يرافقه سفير هنغاريا فيرنز تشيلاغ، في حضور النواب: جورج عقيص، الياس اسطفان، غادة أيوب ورازي الحج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان، الأمين العام اميل مكرزل، رئيسة مكتب العلاقات مع الأحزاب الدولية في الحزب إلسي عويس، وطوني الدرويش من جهاز العلاقات الخارجية في الحزب. 

وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية في البلاد، خصوصا لناحية الإستحقاق الرئاسي.
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