ميقاتي: "اتفاق الطائف" أنهى الحرب والسعودية لم تترك لبنان

اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"ان اتفاق الطائف يكتسب اهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسيّة لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاماً"، مؤكدا" أن المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان وهي إلى جانبه.

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وفي خلال تصريحات صحافية لدى حضوره "المؤتمر الوطني في الذكرى ال33 لاتفاق الطائف" في الاونيسكو قال: "هذا اليوم رمزيته مهمة جداً والمؤتمر المنعقد يؤكد مجددا ان المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان، والحضور الكبير هنا يشيرُ إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان".