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لبنان

ميقاتي: "اتفاق الطائف" أنهى الحرب والسعودية لم تترك لبنان

Lebanon 24
05-11-2022 | 04:37
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اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"ان اتفاق الطائف  يكتسب اهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسيّة لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاماً"، مؤكدا" أن المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان وهي إلى جانبه.
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وفي خلال تصريحات صحافية لدى حضوره "المؤتمر  الوطني في الذكرى ال33 لاتفاق الطائف" في الاونيسكو قال: "هذا اليوم رمزيته مهمة جداً والمؤتمر المنعقد يؤكد مجددا ان المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان، والحضور الكبير  هنا يشيرُ إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان". 

 أضاف ردا على سؤال: "نحرص في الحكومة على القيام بواجباتنا ولأن الدستور والقوانين تنصّ على القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها بكل امانة ومسؤولية وحس وطني، ولا اعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن هذا الدور الوطنيّ".
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