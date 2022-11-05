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لبنان

من مؤتمر "الأونيسكو".. ماذا أعلن السّفير السعودي بشأن لبنان؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 05:01
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أكّد السّفير السّعودي في لبنان وليد البخاري أن المؤتمر الوطني للذكرى الـ33 لإبرام "اتفاق الطائف" يعكسُ اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والمحافظة على الميثاق الوطني.
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وفي مُداخلة له خلال المؤتمر الذي أقيم، اليوم السبت، في قصر الأونيسكو - بيروت، أشار البخاري إلى أن السعودية تعوّل على حكمة القادة اللبنانيين وتطلعات الشعب اللبناني الذي يسعى للعيش باستقرار، وأضاف: "فرنسا أكدت لنا أنه لن يكون هناك أيّ نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف".
وختم: "نحنُ بأمسّ الحاجة إلى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته". 




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