Advertisement

لبنان

الأخضر الإبراهيمي: أول هدف لـ"اتفاق الطائف" هو إنهاء الحرب في لبنان

Lebanon 24
05-11-2022 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1007697-638032442890815734.jpg
Doc-P-1007697-638032442890815734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد السّياسيّ والدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي أن أول هدفٍ لاتفاق الطائف هو إنهاء الحرب في لبنان، متوجهاً بالتحية لكل من ساهم في إتمام هذا الاتفاق قبل 33 عاماً.

وفي مُداخلة له خلال المؤتمر الذي أقيم، اليوم السبت، في قصر الأونيسكو - بيروت، شدّد الإبراهيمي على أهمية اتفاق الطائف الذي يُساهم في صون لبنان بعد الحرب التي عصفت به، معتبراً أن وثيقة الوفاق الوطني جاءت بمسعى سعوديّ وعربي وبإجماع لبنانيّ على إرساء حالة السلم. 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-11-05
03:00 | 2022-11-05
10:45 | 2022-11-05
10:41 | 2022-11-05
09:46 | 2022-11-05
09:32 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website