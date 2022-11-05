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وفي مُداخلة له خلال المؤتمر الذي أقيم، اليوم السبت، في قصر الأونيسكو - بيروت، شدّد الإبراهيمي على أهمية اتفاق الطائف الذي يُساهم في صون لبنان بعد الحرب التي عصفت به، معتبراً أن وثيقة الوفاق الوطني جاءت بمسعى سعوديّ وعربي وبإجماع لبنانيّ على إرساء حالة السلم.