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لبنان

أحد أخطر المطلوبين في الشمال في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
05-11-2022 | 05:41
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة المطلوبين الخطرين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم.
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 ونتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت الى تحديد مكان تواجد أحد أخطر المطلوبين في منطقة الشمال، ويدعى:
 -ع. ح. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرات عدلية عدّة بجرائم تسبب بقتل، وسلب، وإطلاق نار من سلاح حربي.
على الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته تمهيدا لتوقيفه، ووضعت خطة محكمة لتنفيذ العملية، وبخاصة أنه يحمل قنبلة يدوية بحوزته بصورة مستمرة.
بتاريخ 31-10-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات كمينًا محكمًا في محلة الحاكور-قضاء عكّار أسفر عن توقيف المطلوب، وضبط القنبلة الدفاعية التي بحوزته.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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