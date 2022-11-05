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لبنان

أمطار غزيرة وثلوج... متى يصل المنخفض الجويّ المتمركز فوق إيطاليا إلى لبنان؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:04
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل خلال النهار، يتحول تدريجا خلال الليل إلى غائم وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية ويتكون الضباب على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم الأحد، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق إيطاليا والذي يقترب تدريجا مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر خلال الأسبوع المقبل.
 
- معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
السبت:
 
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح شمالية ناشطة اعتبارا من بعد الظهر.
الأحد:
 
قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل خلال النهار، يتحول تدريجيا خلال الليل إلى غائم وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية ويتكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين:
 
غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا خاصة فترة الظهيرة، وتكون مترافقة بحدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما يتوقع تساقط حبات البرد خاصة في المناطق الشمالية ونحذر من تشكل السيول على الطرقات.
 
الثلاثاء:
 
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 1900 متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.
 
- الحرارة على الساحل من 17 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 23 درجة، في الداخل من 19 إلى 28 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 20 و45 كم/ساعة.
 
- الانقشاع: جيد اجمالا.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و60 % .
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
 
- حرارة سطح الماء: 25°م.

- الضغط الجوي: 1018 HPA           أي ما يعادل: 764 ملم زئبق. 
 
- ساعة شروق الشمس: 06,00                ساعة غروب الشمس: 16,43

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