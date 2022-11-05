حاصباني: لبنان أمام فرصة مفصلية لتثبيت تطبيق الطائف

رأى النائب غسان حاصباني من "الأونيسكو"، أن "دستورنا صالح والخلل في تطبيقه بدأ من النوايا، ومن المهم البقاء في جو الوفاق".



واعتبر أن "لبنان أمام فرصة مفصلية لتثبيت تطبيق الطائف، وعلى البرلمان اتخاذ الخطوات المطلوبة لتطبيقه".

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