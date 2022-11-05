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لبنان

حاصباني: لبنان أمام فرصة مفصلية لتثبيت تطبيق الطائف

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:25
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رأى النائب غسان حاصباني من "الأونيسكو"، أن "دستورنا صالح والخلل في تطبيقه بدأ من النوايا، ومن المهم البقاء في جو الوفاق".

واعتبر أن "لبنان أمام فرصة مفصلية لتثبيت تطبيق الطائف، وعلى البرلمان اتخاذ الخطوات المطلوبة لتطبيقه".
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