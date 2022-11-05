فرنجية: "كل عمرنا بهمنا الطائف" وحلفائي ليسوا ضده

أكد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية أنه "كل عمرنا بهمنا الطائف" ونحن جزء منه ولم نأت من أجل الرئاسة بل دُعينا ولبينا الدعوة".

وفي حديث لقناة "الجديد"، قال فرنجية: "حلفائي ليسوا ضد الطائف لذا حضوري لن يؤثر على علاقتي معهم".