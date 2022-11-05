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لبنان

فرنجية: "كل عمرنا بهمنا الطائف" وحلفائي ليسوا ضده

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:24
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أكد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية أنه "كل عمرنا بهمنا الطائف" ونحن جزء منه ولم نأت من أجل الرئاسة بل دُعينا ولبينا الدعوة".
 
وفي حديث لقناة "الجديد"، قال فرنجية: "حلفائي ليسوا ضد الطائف لذا حضوري لن يؤثر على علاقتي معهم". 
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