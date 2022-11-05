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لبنان

رعد: أرغَمنا العدوّ على أن يخشى الحرب مع المقاومة في لبنان

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:32
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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "مواصلة التزام قيمنا وأخلاقنا وتضحياتنا وعنفواننا وكرامتنا، وعندما نستمرّ بالصمود ملتزمين هذه القيم سنقتنِصُ الفُرص من أجل أن نحقّق الإنتصارات تلو الإنتصارات".
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كلام رعد جاء خلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة قاعقعية الصنوبر بمشاركة شخصيات وفاعليات وأهالي البلدة والقرى المجاورة، وقال: "مُسيّرة واحدة شغّلتها المقاومة خلال مرحلة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية أرغمت العدوّ على أن يخشى الحرب مع المقاومة في لبنان ويُذعِن لشروط لبنان التي حقّق فيها إنجازًا على الأقل إسترداد ما يقرُب ٨٥٠ كلم٢ من المياه ، فضلًا عن تحرير قطاع التنقيب عن الغاز والنفط وهذا كان ممنوعًا بأمرٍ من الأميركيين".
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