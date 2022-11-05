22
o
بيروت
20
o
طرابلس
4
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نادي القضاة: هل صحيح أن الدولة غير قادرة على تحسين الوضع المادي للقضاة؟
Lebanon 24
05-11-2022
|
07:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينشر نادي قضاة لبنان، تباعا مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول ما يثار من مسائل تهم الرأي العام، حرصا منه على صدقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام، وانفتاحا من النادي على أي نقد بناء يشكل حافزا للتحسين ودحضا منه للنقد الهدام الذي يشكل تضليلا للرأي العام. السؤال الثالث الذي يطرحه النادي ويجيب عنه هو: "هل صحيح أن الدولة غير قادرة على تحسين الوضع المادي للقضاة؟"، والجواب في هذا النص:
Advertisement
لا يختلف إثنان على أن خزينة الدولة بحال عجز كبير منذ سنوات عدة نتيجة سياسات خاطئة وهدر وفساد ومحاصصة وغياب الخطط الإنمائية والإصلاحية البديهية لغاية تاريخه، وأيضا وبكل موضوعية لغياب قضاء مستقل قادر على المحاسبة نتيجة حرمان القضاة من قانون الاستقلالية، وعدم وضع القاضي المناسب في المكان المناسب، إلا أننا نرى في الوقت عينه أن السلطة السياسية تهرع لتلبية مطالب موظفين وقطاعات وأسلاك وتقر لها زيادات مهمة على رواتبها بعضها بالعملة الصعبة، وتهمل مطالب بديهية لسلطة دستورية تنازع كان يقتضي أن تعطى استقلاليتها المالية لتكون مترفعة عن المطالبة، كما نرى السلطة التنفيذية لا تلتزم التقشف لا بل نراها سخية أحيانا على نفقات تسيير أمورها".
وتابع: "من المؤكد أن تسوية رواتب وأجور القطاع العام بحاجة لخطة متكاملة تترافق مع خطط إصلاحية واستثمارية ووقف الهدر وغيره من تدابير وقرارات كي لا نقع مجددا في المحظور، إنما في ظل إحجام السلطة السياسية عن المبادرة بحزم في هذا الاتجاه سواء قبل أو بعد الأزمة، وفي ظل العدد القليل للقضاة الذي لا يتجاوز ال 600 مقارنة مع قطاعات أخرى ما يحول دون ارتداد تحسين وضعهم المادي على مالية الدولة، والأهم في ظل عدم جواز المقارنة بين الموظف والقاضي احتراما للدستور الذي يخص القضاء باعتباره سلطة دستورية، فهل تبقى كرامة القضاة التي أصبحت مهددة معلقة على أهواء السياسيين طالما أن لا استقلالية مالية للسلطة القضائية؟
وختم نادي القضاة: "لا يغيب عن البال أن إهمال هذا الجانب من مطالب القضاة سوف يعمق من أزمة هجر القضاة للقضاء ويجعل القاضي الصامد منصرفا إلى كيفية التصدي لهموم عائلته المعيشية بدلا من الانكباب على عمله بكل قوة وعزم وصفاء ذهن. فاذا، الفارق شاسع بين عدم الإرادة وعدم القدرة في دولة هي بأمس الحاجة إلى قضاء ينهض بها من العثرات والعيوب التي تعتريها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريحٌ "لافت" من السفيرة الأميركيّة عن "حزب الله".. ماذا قالت عنه؟
Lebanon 24
تصريحٌ "لافت" من السفيرة الأميركيّة عن "حزب الله".. ماذا قالت عنه؟
15:10 | 2022-11-04
04/11/2022 03:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي يهزّ بيروت.. ما القصّة؟
Lebanon 24
صوتٌ قوي يهزّ بيروت.. ما القصّة؟
16:51 | 2022-11-04
04/11/2022 04:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة "رئاسيّة".. ماذا قال؟
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة "رئاسيّة".. ماذا قال؟
06:28 | 2022-11-05
05/11/2022 06:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:50 | 2022-11-04
04/11/2022 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء بيروت وبعبدا.. هذا ما حصل اليوم
Lebanon 24
في سماء بيروت وبعبدا.. هذا ما حصل اليوم
15:39 | 2022-11-04
04/11/2022 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:47 | 2022-11-05
نهار الثلاثاء.. هذا ما ستفعله وزارة الصحّة
13:39 | 2022-11-05
بعد إشكال "صار الوقت".. هكذا ردّ "التيّار" على قرار الـ"MTV" بحق جمهوره
13:02 | 2022-11-05
بيانٌ من وزير الاقتصاد بشأن "ضبط أسعار الإسمنت".. ماذا أعلن؟
12:37 | 2022-11-05
توتر في القبة - طرابلس بسبب شخص "مجهول".. ما القصّة؟
11:34 | 2022-11-05
وزير الصحة: هناك بؤر كوليرا وأكثر منطقة متأثرة هي عكار
11:18 | 2022-11-05
وزير الزراعة: هذا الوطن لنا جميعا ولا نستطيع الا ان نكمل فيه بالزراعة والصناعة والاقتصاد
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
05/11/2022 20:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
05/11/2022 20:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
05/11/2022 20:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact