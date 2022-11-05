حريق داخل شقة سكنية في طريق الجديدة (صور)

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٠٥ حريقاً شب في اسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية داخل شقة تقع في الطبقة الخامسة من مبنى سكني في طريق الجديدة - بيروت.وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.