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لبنان

حريق داخل شقة سكنية في طريق الجديدة (صور)

Lebanon 24
05-11-2022 | 07:13
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٠ من تاريخ  اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/٠٥ حريقاً شب في اسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية داخل شقة تقع في الطبقة الخامسة من مبنى سكني في طريق الجديدة - بيروت.
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وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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