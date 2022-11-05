ما هي خُطوة برّي المُقبلة؟

كشفت مصادر قيادية في حركة "أمل" لـ"لبنان24" أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد يدعو مُجدداً لطاولة حوارٍ مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، وذلك في حالِ وجود إجماعٍ في المواقف حيالَ ذلك.



Advertisement وأكّدت المصادر أنّ أغلب الأطراف السياسية تعي تماماً أن الابتعاد عن منطق الحوار بشأن الرئاسة هو أمرٌ لا يُجدي نفعاً، مشددة على أنّ "استمرار الشغور الرئاسي سينعكسُ سلباً على الصعد كافة، وسيزيدُ من صعوبة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية". وأكّدت المصادر أنّ أغلب الأطراف السياسية تعي تماماً أن الابتعاد عن منطق الحوار بشأن الرئاسة هو أمرٌ لا يُجدي نفعاً، مشددة على أنّ "استمرار الشغور الرئاسي سينعكسُ سلباً على الصعد كافة، وسيزيدُ من صعوبة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية".

وأوضحت المَصادر أن وتيرة الاتصالات السياسيّة بشأن الاستحقاق الرئاسي لم تشهد أيّ تصاعدٍ بارز أو لافت قد يُفضي إلى خرقٍ ما، معتبرة أن "لعبة التحدّي بالأسماء ليست مطلوبة أبداً في ظل الظروف الراهنة"، وقالت: "جلسة الخميس المقبل قد تكون مثل سابقاتها، لكنّ الأساس هو أن يكون التوافق قائماً في الجلسات المقبلة من أجل إيصال رئيسٍ غير صدامي".