كلامٌ "غير عادي" عن لبنان.. هذه رسالة أميركا الأخيرة

توقّفت مصادر سياسيّة عند مضمون كلامِ مُساعدة وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف التي قالت إن "الوضع في لبنان قد يزدادُ سوءاً مع فراغٍ غير مسبوقٍ في السلطة".

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