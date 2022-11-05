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لبنان

كلامٌ "غير عادي" عن لبنان.. هذه رسالة أميركا الأخيرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2022 | 08:00
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توقّفت مصادر سياسيّة عند مضمون كلامِ مُساعدة وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف التي قالت إن "الوضع في لبنان قد يزدادُ سوءاً مع فراغٍ غير مسبوقٍ في السلطة". 
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واعتبرت المصادر أن هذا الكلام يحملُ إشارات ودلالاتٍ في أكثر من اتجاه، الأوّل وهو أنّ هناك سعياً أميركياً لدق جرس الإنذار بشأن الوضع في لبنان، باعتبار أن الظروف السياسية القائمة ستُعيق أي عملية للاصلاح المطلوب، اقتصادياً ومالياً. أما الاتجاه الثاني فقد يرتبطُ بمخاوف أمنيّة قد تحصل بسبب الاحتقان السياسي، وهو ما يخشى الجميع وقوعه.

ولفتت المصادر إلى أنه من المُفترض أن تكونَ مُعظم الأطراف السياسيّة قد تلقّت رسائل واضحة من الأميركيين والفرنسيين بوجوبِ الاستعجال بانتخاب رئيس جديد، لأن هذا الأمر ضروري جداً في ظل التطورات الراهنة، وقالت: "إن لم تكن هناك إرادة واضحة لتحقيق الاستقرار السياسي عبر إتمام الاستحقاق الرئاسي، فإن الأمور ستتطور من سيء إلى أسوأ".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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