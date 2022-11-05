Advertisement

لبنان

حادث سير على أوتوستراد الفيدار... سقوط جريحتين وصور تُظهر ما حصل هناك!

Lebanon 24
05-11-2022 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1007763-638032562246112928.jpg
Doc-P-1007763-638032562246112928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على "تويتر"، عن سقوط جريحتين جراء حادث سير على اوتوستراد الفيدار.
 
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
في الاغتراب... حادث سير يخطف حياة شابة لبنانية ( صور)
lebanon 24
05/11/2022 20:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في حادث سير مروّع في بخعون
lebanon 24
05/11/2022 20:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بحادث سير على طريق عام بلدة بشطايل - الضنية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
05/11/2022 20:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح في حادث سير في الكورة
lebanon 24
05/11/2022 20:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

الفيدار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2022-11-05
13:39 | 2022-11-05
13:02 | 2022-11-05
12:37 | 2022-11-05
11:34 | 2022-11-05
11:18 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website