توقيف عصابة مؤلفة من شخصين في صيدا... وهذا ما ضُبط معهما

أوقفت عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، عصابة مؤلفة من شخصين تروج لعملة مزورة تضم محمد .ز. وهادي . ز. في صيدا، وضبطت بحوزتهما نحو 1500 دولار مزورة، وأحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.

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(الوكالة الوطنية)