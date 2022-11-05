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لبنان

توقيف عصابة مؤلفة من شخصين في صيدا... وهذا ما ضُبط معهما

Lebanon 24
05-11-2022 | 09:05
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أوقفت عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، عصابة مؤلفة من شخصين تروج لعملة مزورة تضم محمد .ز.  وهادي . ز. في صيدا، وضبطت بحوزتهما نحو 1500 دولار مزورة، وأحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.
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(الوكالة الوطنية)
 
 
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