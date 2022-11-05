22
o
بيروت
20
o
طرابلس
4
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف عصابة مؤلفة من شخصين في صيدا... وهذا ما ضُبط معهما
Lebanon 24
05-11-2022
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، عصابة مؤلفة من شخصين تروج لعملة مزورة تضم محمد .ز. وهادي . ز. في صيدا، وضبطت بحوزتهما نحو 1500 دولار مزورة، وأحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.
Advertisement
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
برعاية المرتضى.. افتتاح معرض "موطني طبيعتي " في خان الافرنج في صيدا غدا
Lebanon 24
برعاية المرتضى.. افتتاح معرض "موطني طبيعتي " في خان الافرنج في صيدا غدا
05/11/2022 20:40:52
05/11/2022 20:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية صيدا تواصل تنفيذ خطة تنظيم السوق التجاري
Lebanon 24
بلدية صيدا تواصل تنفيذ خطة تنظيم السوق التجاري
05/11/2022 20:40:52
05/11/2022 20:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا.. وفاة مواطن في حادث صدم
Lebanon 24
في صيدا.. وفاة مواطن في حادث صدم
05/11/2022 20:40:52
05/11/2022 20:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة نفّذت أكثر من 300 عملية سلب!
Lebanon 24
توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة نفّذت أكثر من 300 عملية سلب!
05/11/2022 20:40:52
05/11/2022 20:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صيدا
عصابة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريحٌ "لافت" من السفيرة الأميركيّة عن "حزب الله".. ماذا قالت عنه؟
Lebanon 24
تصريحٌ "لافت" من السفيرة الأميركيّة عن "حزب الله".. ماذا قالت عنه؟
15:10 | 2022-11-04
04/11/2022 03:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي يهزّ بيروت.. ما القصّة؟
Lebanon 24
صوتٌ قوي يهزّ بيروت.. ما القصّة؟
16:51 | 2022-11-04
04/11/2022 04:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة "رئاسيّة".. ماذا قال؟
Lebanon 24
جنبلاط يُفجّر مفاجأة "رئاسيّة".. ماذا قال؟
06:28 | 2022-11-05
05/11/2022 06:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:50 | 2022-11-04
04/11/2022 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سماء بيروت وبعبدا.. هذا ما حصل اليوم
Lebanon 24
في سماء بيروت وبعبدا.. هذا ما حصل اليوم
15:39 | 2022-11-04
04/11/2022 03:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:47 | 2022-11-05
نهار الثلاثاء.. هذا ما ستفعله وزارة الصحّة
13:39 | 2022-11-05
بعد إشكال "صار الوقت".. هكذا ردّ "التيّار" على قرار الـ"MTV" بحق جمهوره
13:02 | 2022-11-05
بيانٌ من وزير الاقتصاد بشأن "ضبط أسعار الإسمنت".. ماذا أعلن؟
12:37 | 2022-11-05
توتر في القبة - طرابلس بسبب شخص "مجهول".. ما القصّة؟
11:34 | 2022-11-05
وزير الصحة: هناك بؤر كوليرا وأكثر منطقة متأثرة هي عكار
11:18 | 2022-11-05
وزير الزراعة: هذا الوطن لنا جميعا ولا نستطيع الا ان نكمل فيه بالزراعة والصناعة والاقتصاد
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
05/11/2022 20:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
05/11/2022 20:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
05/11/2022 20:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact