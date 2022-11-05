منسق "العزم" في عكار: الطائف لا يزال يحظى بالإجماع الوطني

رأى منسق عام "تيار العزم" في عكار هيثم عز الدين في بيان، أن "اتفاق الطائف لا يزال الصيغة التي تحظى بالإجماع الوطني، والدستور الناظم للحياة السياسية اللبنانية منذ ثلاثة عقود".



واعتبر أن "أية محاولة لتعديل او القفز فوقه تحتاج إلى إجماع وطني وتوافق دولي وعربي، لا الى خطوات ارتجالية تودي بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه، فالطائف كلفنا عشرات آلاف الضحايا والجرحى، فلا تعيدوا التجربة".

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