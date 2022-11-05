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لبنان

هرج ومرج والجيش يتدخّل... ماذا يحصل عند دوار البص؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 10:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي عند دوار البص - مفرق برج الشمالي في صور، تخلله إطلاق نار.
وعلى الفور حضرت قوة من الجيش، وعملت على توقيف المدعو س.ح.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة تشهد  حالة من الهرج والمرج وزحمة سير خانقة.
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