هرج ومرج والجيش يتدخّل... ماذا يحصل عند دوار البص؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي عند دوار البص - مفرق برج الشمالي في صور، تخلله إطلاق نار.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش، وعملت على توقيف المدعو س.ح.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة تشهد حالة من الهرج والمرج وزحمة سير خانقة.