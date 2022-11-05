وزير الصحة: هناك بؤر كوليرا وأكثر منطقة متأثرة هي عكار

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زار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، ضمن جولة عكارية، مركز سلامتك الطبي للرعاية الصحية الأولية في بلدة تل حياة، متفقدا المركز.واستقبل الأبيض عدد من المشايخ وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير واتحادات البلديات والأطباء ومدراء المدارس والمعاهد ووجهاء المنطقة.ورافق الوزير الابيض في جولته وفد من منظمة الصحة العالمية وممثل محافظة عكار لقمان الكردي.بداية النشيد الوطني ثم كلمة لمدير المركز د.عبد الرزاق خشفة الذي رحب بالوزير، مستعرضا مراحل بناء المركز والصعوبات والتحديات "من أجل مساندة أبناء المنطقة".وتطرق خشفة الى ما يسعى له المركز "من خطط قادمة لمكافحة أي وباء أو حتى أي أزمة بدعم من مديرة دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندة حمادة والمنظمات الدولية، واليوم في هذه الزيارة وتحت رعاية وغطاء وزارة الصحة اللبنانية، والتي نأمل منها المزيد، لأن عكار تستحق".وشكر خشفة لمنظمة Première Urgence Internationale الدعم المستمر للمركز، ولرئيس بلدية تل حياة المقطيع الرمول خالد خالد "دعمه الدائم ووقوفه الى جانبنا في كل المشاريع المهمة، التي تهدف لخدمة المنطقة".وتحدث عبد الحميد صقر باسم اتحادات البلديات والبلديات عن "غبن طال المزارعين في سهل عكار"، معتبرا ان "سهل عكار وفي كل منطقة له آبار ارتوازية، وبالتالي هناك خسارة للمزارعين".وشكر وزير الصحة فاعليات المنطقة، معتبرا أن "هناك شبكات صرف صحي سيئة وهناك تلوثا وليس الموضوع فقط كوليرا، لذلك هناك ضرورة لمعالجة مشكلة هذه الشبكات، والناس يجب أن تعي أن رمي النفايات بهذا الشكل في الأنهر سيؤدي إلى كوارث أكبر".أضاف: "الواقع هناك بؤر كوليرا، أكثر منطقة متأثرة فيها هي عكار، والتحدي أن نوقف الإنتشار للقضاء على الكوليرا، أعدكم كوزير أن أستمر في السعي للحل والفرصة أمامنا، هناك إجراءات عدة منها ما هو سريع ومنها ما هو بعيد، السريع هو الوقاية وتعقيم المياه في مصادرها كالصهاريج والينابيع والآبار، وهناك مختبر جهز بالكامل في مستشفى حلبا عبر منظمة الصحة العالمية، وهو مجاني للفحص ونتعاون مع وزارة التربية أيضا بذلك لحماية أبنائنا".وتابع: "الأعداد في مستشفى حلبا بدأت تستقر وتتراجع، وهذا أمر جيد ويعطي أملا. نحن بحاجة إلى 600 الف لقاح في شهر، وهناك فرق ستقوم بمسح لكل المناطق".وجال وزير الصحة والوفد المرافق في اقسام المركز، حيث شاهد عرضا لفيلم وثائقي قصير عن المركز، وعرضت الدكتورة مريم حسين خشفة خططا يعتمدها المركز في كل وباء.وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور خشفة درعا تقديرية للوزير الابيض كعربون وفاء للجهد الذي يقوم به في سبيل تعزيز صحة المواطن اللبناني. ثم زرع الوزير الأبيض شجرة في باحة المركز.