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لبنان

بعد إشكال "صار الوقت".. هكذا ردّ "التيّار" على قرار الـ"MTV" بحق جمهوره

Lebanon 24
05-11-2022 | 13:39
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أعلن "التيار الوطني الحرّ" مقاطعة برنامج "صار الوقت" على مستوى القيادة والقاعدة الشعبية، وذلك بعد قرار قناة الـ"MTV" باستبعاد شبابه عن المشاركة ضمن جمهور البرنامج.
 
وفي بيان له، اليوم السبت، قال "التيار": "من أول دقيقة، بدأ الافتراء علينا وكل ما سمعناه من قبل محطة الـMTV لا يمتّ للحقيقة بصلة".
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وأضاف: "لاحظنا على مواقع التواصل الإجتماعي محاولات إظهار التيار كمليشيا مسلّحة وشباب التيار كـ "بلطجية" وللجميع نقول شبابنا "أوادم. إنّ الحرس القديم ليس ميليشيا ولا أمنيين ولا عسكريين متقاعدين بل هم مجموعة شباب وصبايا رافقوا الجنرال ميشال عون وبعد محاولات مهاجمته قرّروا أن يكونوا ناشطين على الأرض".
 
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