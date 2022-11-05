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لبنان

نهار الثلاثاء.. هذا ما ستفعله وزارة الصحّة

Lebanon 24
05-11-2022 | 13:47
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تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض المستشفى الميداني في مركز الرعاية الأولية في بلدة ببنين.

وتحدث الوزير الأبيض معربا عن اعتزازه بما رآه في المستشفى الميداني وقال: "رأينا جهدا كبيرا للمتطوعين من الدكتور كفاح وللفريق بأكمله الذي بدأ في هذا المركز، والى كل المنظمات الدولية التي شاركتنا بانشاء هذا المركز مع وزارة الصحة، وبدأنا نرى تناقصا في اعداد الحالات التي تستوجب الاستشفاء، وهذا ما لمسناه خلال جولتنا في القسم الأول من هذا اليوم في مستشفى حلبا الحكومي".

أضاف: "المعركة مع وباء الكوليرا ما زالت في البداية، هناك جهود كبيرة مطلوبة في موضوع الوقاية، وسررنا اليوم ان منظمة اليونيسف اخبرتني ان العمل على البئر في ببنين سينتهي في فترة وجيزة لا تتعدى الاسبوعين، مما يؤدي الى ضخ مياه نظيفة للجزء الأكبر من هذه البلدة".

واردف: "ان معركة الكوليرا لم تنته، وهناك موضوع اساسي هو اللقاح، وبجهد كبير من منظمة الصحة العالمية وبدعم من المفوضية العليا للنازحين التي تولت شراء اللقاحات، وسيصل الى لبنان 600.000 لقاح يوم الأربعاء القادم".

واعتبر الأبيض أن "خطة نشر اللقاح أعدت وسوف نعلنها يوم الثلاثاء، وبعد اسبوع أي السبت القادم سوف نبدأ بنشر اللقاح، واول منطقة سينشر فيها هي عكار وببنين تحديدا، وفي الوقت نفسه يتم التسجيل واعطاء اللقاح لكل شخص من السنة وما فوق، وبذلك نؤمن بسرعة الحماية وان نضع حدا لهذا الإنتشار، وسيكون عندنا وقت لنستتبع المشاريع التي من المهم متابعتها كالمياه النظيفة او الصرف الصحي التي بدونها لا يمكن ايقاف الكوليرا التي بعد ايقافها حاليا، يمكن ان تظهر بعد فترة أو أي وباء آخر".

 
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