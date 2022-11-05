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لبنان

آخر معلومة عن الدّولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2022 | 14:13
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم السبت، إنّ "مصرف لبنان قد يُصدر تعاميم في الفترة القليلة المُقبلة لتمهيد الطّريق باتجاهِ إجراءات ماليّة عديدة أبرزها تلك المُرتبطة برفع الدولار ضمن المصارف".
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وأوضحت المصادر أنّ البنك المركزي أعطى توجيهات للمصارف بوجوبِ تسهيل عمليات صيرفة والتعاميم الأخرى المرتبطة بسحوبات الدولار وذلك استجابة لخطوة ضخّ الدولار في السوق بشكل مُتتابع". 
وطمأنت المصادر إلى أنّ التوجّه العام لدى المصرف المركزي يُشير إلى أنّ التعميم رقم 161 سيستمرّ حتى أجلٍ غير معروف، موضحة أنّ التجديد الذي حصل أواخر شهر تشرين الأول الماضي سيتكرر أواخر الشهر الجاري أيضاً، وتضيف: "من الممكن أن تصدر تعاميم جديدة ترتبطُ بكوتا الدولار الخاصّة بمنصة صيرفة، لكن هذا الأمر مرهونٌ بالمعطيات القائمة مالياً وتحديداً لدى المصارف".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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