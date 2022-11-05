تصريحٌ لافت جداً من فرنجية عن "حزب الله".. ماذا كشف عن الرئاسة؟

Advertisement

رأى النائب طوني فرنجية أنَّ رئيس "التيّار الوطنيّ الحُر" النائب جبران باسيل، يُدرك ألا حظوظ له في هذه المرحلة للوصول إلى سدّة الرئاسة، مشيراً إلى أن "حزب الله قد لا يطلب من تيار المردة دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية".وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال فرنجية: "صعب يمون علينا الحزب هالمرّة. نحنُ ضدّ مخالفة الدستور والإتيان بقائد الجيش رئيساً ومَن قال إنّ قائد الجيش دائماً مشروع رئيس؟ جرّبنا وشفنا".