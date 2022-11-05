طريقٌ في الجنوب مقطوعة أمام المارّة.. ما السّبب؟

أدّى تسرب لمادة الزيت إلى قطع الطريق المؤدية الى بلدات العباسية وبلدات المثلث في قضاء صور، مما أعاق حركة مرور السيارات وشكل زحمة سير خانقة.



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وحذرت الجمعية المارة من سلوك هذه الطريق ريثما تنتهي من ازالة المعوقات. وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية على إزالة الزيت وفتح الطريق أمام المواطنين.وحذرت الجمعية المارة من سلوك هذه الطريق ريثما تنتهي من ازالة المعوقات.