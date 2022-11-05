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لبنان

طريقٌ في الجنوب مقطوعة أمام المارّة.. ما السّبب؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 16:34
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أدّى تسرب لمادة الزيت إلى قطع الطريق المؤدية الى بلدات العباسية وبلدات المثلث في قضاء صور، مما أعاق حركة مرور السيارات وشكل زحمة سير خانقة.
 
وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية على إزالة الزيت وفتح الطريق أمام المواطنين. 
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وحذرت الجمعية المارة من سلوك هذه الطريق ريثما تنتهي من ازالة المعوقات.
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