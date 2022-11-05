شابٌ فُقِد مقابل شاطئ صور.. ماذا أعلن الدفاع المدني عن مصيره؟

عثرت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المركز البري في الدفاع المدني على شاب كان قد فقد مقابل شاطئ القليلة - صور.



وكانت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني تلقت في تمام الساعة 18,30 من مساء اليوم بلاغاً يفيد بأن شاباً فقد مقابل شاطئ القليلة بعدما كان على متن قاربٍ قفز منه ليمارس هواية السباحة بقربه.

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وعلى الفور، بوشرت عمليات البحث عن الشاب واستمرت لغاية الساعة 20,30 الى أن تمكن العناصر من العثور عليه مقابل شاطئ الرشيدية - صور.



وخلال عملية البحث، نفذت العناصرمسحاً كاملاً براً وبحراً على طول الشاطئ الممتد من صور إلى الناقورة الى أن تمكنت من تنفيذ المهمة بنجاح.